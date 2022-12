Sattelzug fährt bei Stockstadt auf Lastwagen auf

Blaulicht. Ein Lastwagenfahrer ist auf der A3 nahe der bayerisch-hessischen Landesgrenze auf einen anderen Lastwagen aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten bei dem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten hatten auf der A3 bei Stockstadt am Main im Landkreis Aschaffenburg am Dienstagmorgen den Verkehr ausgebremst, um Spanngurte von der Autobahn zu holen. Der Sattelzug sei daraufhin auf den Lastwagen geprallt und habe diesen auf ein Auto geschoben.

Der 52-Jährige wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Der Fahrer des vorderen Lastwagens und die Insassen des Autos erlitten leichte Verletzungen. Die A3 in Richtung Frankfurt blieb in Folge des Unfalls zunächst gesperrt, auf den Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Verzögerungen.