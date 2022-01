Sattelzug durfte bei Lorsch nicht weiterfahren

Bergstraße/Lorsch. Einen 46 Jahre alten Fahrer eines Sattelzugs kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (10.) auf der A 67 bei Lorsch. Der Mann besaß keine Berechtigung, um bei einer europäischen Spedition zu arbeiten, und führte zudem ohne erforderliche Genehmigung innerhalb Deutschlands gewerbliche Güterbeförderung durch. Weiterhin hatte der 46-Jährige seine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit verbotenerweise am Wochenende zuvor im Fahrzeug verbracht. Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt und erhob an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3500 Euro zur Sicherung des Verfahrens. ots

