Sanierungskosten für das Rathaus in Viernheim explodieren

Viernheim. Die Sanierung des Viernheimer Rathauses wackelt: In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wurde die aktuelle Kostenfortschreibung vorgelegt: 23,5 Millionen Euro für die Sanierung und weitere zwei Millionen Euro für Umfeldgestaltung und Alternativunterbringung stehen unter dem Strich. Vor vier Jahren lag die Kostenschätzung noch bei gut 13 Millionen Euro. Angesichts dieser Kostenexplosion kommen die Politiker ins Grübeln – auch die Fraktionen, die sich bislang deutlich für die Sanierung ausgesprochen haben.

AdUnit urban-intext1

Suche nach Alternativen

„Wir haben teilweise schon geschluckt, als wir die Summe von insgesamt 25,5 Millionen gelesen haben“, gibt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Scheidel zu und ergänzt: „Es gibt Bedenken, ob es bei dieser Größenordnung richtig ist, an der Sanierung festzuhalten“. Das Dilemma: „Das Gebäude in der Innenstadt hat seinen Zenit längst überschritten.“ Die Christdemokraten wünschen sich eine neue Gesamtbetrachtung: Welche Alternativen gebe es? Welche Rückschlüsse könne man aus der Corona-Pandemie und dem Homeoffice ziehen?

„Wir sollen diese Fragen beantworten; Spekulationen und Wunschdenken helfen bei einer fundierten Entscheidung jedenfalls nicht weiter“, sagt Scheidel. Ob Sanierung oder Neubau, man müsse die Frage der Finanzierbarkeit klären. Dazu solle der Planungsausschuss Rathaus möglichst zeitnah tagen und beraten. „Die Zahlen sind nicht nur frustrierend, sondern niederschmetternd“, findet auch Daniel Schäfer. Die SPD verweigere sich nicht der Diskussion. Man müsse dringend klären, wie die Finanzierung zu stemmen sei. Auch Burak Isiksal stimmt für die Grünen zu: „Wir müssen alle Fakten und alle Faktoren betrachten.“ Sonst könne man nicht abschätzen, was die vernünftigste Lösung sei.

Die UBV dagegen spricht sich weiterhin klar für eine Sanierung aus: „Für uns ist das immer noch die bestmögliche Lösung“, erklärt Walter Benz, der auf den hohen Kohlendioxid-Ausstoß bei einem Abriss und Neubau hinwies. Der Fraktionssprecher will die Finanzierungsvariante prüfen, Investoren ins Boot zu holen. „Auch Leasingverfahren wären eine Möglichkeit“.

AdUnit urban-intext2

Ohne große Diskussion verabschiedeten die Stadtverordneten im weiteren Verlauf der Sitzung am Freitagabend den Entwurf für den neuen Bebauungsplan für das Sport- und Erholungsgebiet West. Auch die Umgestaltung der Saarlandstraße wurde einstimmig beschlossen.

Die Kreuzung Kreuzstraße/Am Königsacker/Saarlandstraße/Lampertheimer Straße, bisher per Ampel geregelt, soll im ersten Abschnitt in einen Kreisverkehr umgewandelt werden. Baubeginn könnte noch in diesem Jahr sein. Der Umbau der Saarlandstraße mit einer Sanierung der Fahrbahn folgt frühestens im Jahr 2022. Im Jahr darauf soll dann der Parkplatz an der Kreuzstraße, gegenüber des Bürgerhauses, angegangen und neu angelegt werden, so der Wille des Stadtparlaments. /sm

AdUnit urban-intext3