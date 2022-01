Sanierungsarbeiten auf der Rosenhöhe

Darmstadt. Um das Erscheinungsbild der Rosenhöhe in Darmstadt zu verbessern, lässt die Stadt in dieser Woche von einer Garten- und Landschaftsbau-Firma mehrere Bereiche sanieren. Dies umfasst die Pflasterung der Standorte der Parkbänke mit Natursteinpflaster, das Auswechseln alter Mülleimer, das Setzen von Pflasterzeilen sowie weitere Verschönerungsarbeiten. Dadurch soll die Aufenthaltsqualität für die Besucher verbessert werden.

Bei einigen Bänken entlang des Ludwig-Engel-Weges war die Pflasterung der Standorte für die Parkbänke mit Natursteinpflaster bereits vor einigen Jahren erfolgt. Nun werden die Standorte der Bänke klar definiert, und die Bänke können am Untergrund befestigt werden. Viele Bänke stehen auf Rasenflächen, so dass die Bereiche unter den Bänken händisch mit einem Freischneider ausgemäht werden müssen – dies bedeutet einen relativ hohen Pflegeaufwand. Nach Beendigung der Arbeiten kann um die Bankstandorte mit einem Handrasenmäher oder mit dem Aufsitzmäher herum gemäht werden. Die Müllbehälter werden einheitlich auf das Modell „Pinto“ umgestellt.

Die Rosenbeete am Eingang Oberfeld/Spanischer Turm grenzen an die Rasenflächen an. Hier muss mehrmals im Jahr die Rasenkante nachgestochen werden, damit der Rasen nicht in die Beetflächen „hineinwandert“. Das Gleiche trifft auf die Stauden- und Rosenbeete am Teehäuschen zu. Das Setzen von Pflasterzeilen aus Naturstein soll eine dauerhafte Abgrenzung schaffen und die Pflege der Beete erleichtern.