Saisonstart im Feldbahnmuseum Wiesloch

Der Verein Feldbahn- und Industriemuseum Wiesloch startet mit dem Fahrtag zur Saisoneröffnung am Sonntag, 1. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr in das neue Feldbahnjahr. Es besteht Bewirtung und Personenzugbetrieb mit den historischen Feldbahnlokomotiven und -wagen. Der Eintritt ist frei, für die Mitfahrt im Personenzug muss eine Fahrkarte gelöst werden.

Zweimal musste die komplette Saison abgesagt werden, nun ist es so weit und die Feldbahner können ihr Museum wieder der Öffentlichkeit präsentieren. Im Vorfeld der Saisoneröffnung ist bei den Wieslocher Feldbahnern fleißig gearbeitet worden. Neben den alltäglichen Wartungsarbeiten stand im vergangenen Winterhalbjahr insbesondere die Aufarbeitung einer weiteren historischen Feldbahnlok sowie eines zweiten Personenzugs im Vordergrund. Auch mussten die Bahnstrecke und das gesamte Museum wieder fit für den Besucherbetrieb gemacht werden.

Neues Highlight in der Sammlung ist eine frisch restaurierte historischen Diesellok der Marke Deutz. Die Lok ist Baujahr 1956 und etwas Besonderes: Eine baugleiche Lokomotive stand einst im Dienst der Tonwarenindustrie Wiesloch und fuhr die Tonlorenzüge im Tontagebau an der Wieslocher Parkstraße. Nach aktueller Recherche des Vereins bewegte sich die Lok zuletzt vor 35 Jahren aus eigener Kraft. Entsprechend aufwendig ist die Restaurierung nach so langer Standzeit. „Als die Lok damals in einer Ziegelei in Kandern außer Betrieb genommen wurde, dachte keiner daran, dass sie 35 Jahre später wieder zu neuem Leben erweckt wird“, weiß der technische Leiter des Museums, Franz Stier, zu berichten. Doch die Wieslocher Feldbahner sind frohen Mutes, dass die Lok noch dieses Jahr wieder betriebsfähig vorgeführt werden kann.

Weitere Öffnungstage mit Fahrbetrieb sind der Sommerfahrtag am Sonntag, 3. Juli, sowie der Tag des Denkmals am Sonntag, 11. September. Das Museum kann auch samstags für private Veranstaltungen und Führungen gemietet werden.

Das Gelände des Feldbahn- und Industriemuseums Wiesloch ist sowohl über die Autobahnen A 5/A 6 als auch über die Bundesstraße 3 leicht erreichbar. Das Gelände befindet sich genau gegenüber der Einfahrt des Rewe-Frischelagers im Wieslocher Industriegebiet „In den Weinäckern“. Autos können auf dem Parkplatz des Rewe-Frischelagers abgestellt werden. red