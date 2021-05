Saisonstart für die Bienenköniginnen

Bergstraße. Die Bienenzüchtergemeinschaft Starkenburg-Salzkopf und Umgebung startet an ihrer Belegstelle morgen (Samstag) in die Saison. Die Belegstelle ist bis zum 26. Juni geöffnet. Der Verein informiert die Bienenzüchter darüber, dass Carnica Bienenköniginnen samstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr zur Begattung angeliefert werden können. Über die Belegstellenordnung sowie Kontaktdaten des Belegstellenleiters informiert der Verein auf seiner Homepage. Zudem seien „auch in diesem Jahr wieder Vatervölker einer leistungsstarken Zuchtlinie des LLH Bieneninstituts Kirchhain aufgestellt“. red

