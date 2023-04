Saisonstart der Bergsträßer Imker mit einem Arbeitseinsatz

Bergstraße. Für die Bergsträßer Imker geht es mit einem Arbeitseinsatz auf dem Vereinsgelände der Carnica-Belegstelle Salzkopf in Heppenheim am Samstag, 6. Mai, ab 9 Uhr in die neue Saison.

Vom Mittwoch, 17. Mai, bis einschließlich Donnerstag, 13. Juli, können dann in der Regel donnerstags ab 17.30 Uhr Prinzessinnen zur Begattung angeliefert werden. An Feiertagen ist Mittwoch Annahmetag.

„Die diesjährigen Vatervölker entstammen der Zuchtlinie DE-7-189-48-2020-K, mit einem Gesamtzuchtwert von 120 von Reinzüchter und Belegstellenleiter Marcus Amman“, heißt es in einer Mitteilung der Bergsträßer Imker.

Mehr Informationen rund um die Anlieferung und sonstige Informationen zur Belegstelle sind im Internet zu finden. red