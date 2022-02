Saisonal bedingt mehr Arbeitslose

Im Januar waren im Kreis Bergstraße 5002 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Dezember waren es noch 4762 Personen. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ist damit um 240 Personen (+5 Prozent) gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2020 sank die Arbeitslosenzahl um 1605 Personen (-24,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen im Kreisgebiet lag im aktuellen Januar bei 3,4 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,5 Prozent.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar ist überwiegend saisonal bedingt“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen. Der Wintermonat Januar sei der Monat, in dem die Arbeitslosigkeit witterungsbedingt oftmals am deutlichsten steige. Vor allem auf dem Bau oder in Gärtnereien ruhe die Arbeit. „Viele Beschäftigte verlieren deshalb vorübergehend ihren Job oder freie Stellen bleiben zunächst unbesetzt“, führte Förster weiter aus. „Kurzarbeit und Wirtschaftshilfen haben uns gut durch 2021 gebracht. Hinsichtlich der hohen Zahl an Langzeitarbeitslosen kommt es nun verstärkt auf Qualifizierung in fast allen Branchen an. Zu unseren wichtigsten Zielen des Jahres 2022 zählt die Bekämpfung des Fachkräftemangels.“

Im Januar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt 19 310 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 703 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 Prozent; im Vorjahr waren es 5,2 Prozent.

Die Situation auf dem Bergsträßer Arbeitsmarkt ist unverändert am besten im Vergleich zur Lage in den anderen südhessischen Regionen. Die Quote im Kreis Darmstadt-Dieburg lag im Januar bei 4,2 Prozent, im Odenwaldkreis bei 4,5 Prozent. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in der Großstadt: In Darmstadt lag sie im Januar bei 5,5 Prozent. red

