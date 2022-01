Sängerkreis im Jubiläumsjahr

Bergstraße. Der Sängerkreis Bergstraße (SKB) feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Auch im Jubiläumsjahr wirbelt die Corona-Pandemie gleich zu Beginn den Terminkalender kräftig durcheinander. Die für Samstag (8. Januar) als Präsenzveranstaltung geplante Jahreshauptversammlung muss verschoben werden – voraussichtlich auf Ende März. Den 8. Januar sollten sich die Vereinsvorstände dennoch freihalten: Um 14 Uhr beginnt eine einstündige „Aktuelle Stunde“ in Form einer Zoom-Konferenz. Die Einwahldaten hat Sängerkreis-Vorsitzender Heinz Ritsert bereits an die Vereine verschickt.

Festkommers in Auerbach

Das Jubiläum soll im Sommer mit einem Festkommers im Auerbacher Bürgerhaus Kronepark gefeiert werden. Mit Rücksicht auf das Bachgassenfest haben die SKB-Verantwortlichen den Termin auf den 3. Juli, 10 Uhr, vorverlegt. Im Rahmen der Feierstunden werden Chöre aller im Sängerkreis vertretenen Gattungen Kostproben ihres Könnens geben.

Der SKB repräsentiert 47 Vereine im Ried, an der Bergstraße und im Lautertal bis hinauf nach Lindenfels. Im politischen Kreis gibt es daneben einen zweiten Sängerkreis für die Region Weschnitztal-Überwald. Einmal pro Jahr lädt Landrat Engelhardt traditionell die Jubilare beider Sängerkreise ein. Dieses Jahr findet diese Feier am 27. März, 10 Uhr, in der Region Weschnitztal-Überwald statt. Die genaue Örtlichkeit wird noch bekanntgegeben. red