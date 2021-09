Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Jahreshauptversammlung - Verbandsmitglieder kamen in kleinem Rahmen in Viernheim zusammen / 2022 steht das 75-Jahre-Jubiläum an Sängerkreis Bergstraße blickt auf schwierige Monate zurück

Der Vorsitzende des Sängerkreises Bergstraße, Heinz Ritsert (l.), ehrte bei der Jahreshauptversammlung seines Verbandes Vereine, Vorstandsmitglieder und zwei Vizechorleiterinnen. Rechts neben Ritsert Jens Heinen, der Vorsitzende des gastgebenden MGV 1846 Viernheim, der dieses Jahr 175 Jahre alt wird. © Kriegbaum