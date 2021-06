Rundgang durch den Weinberg

Bergstraße. Der dritte Weinbergsrundgang mit den Beratern des Weinbaudezernats beim Regierungspräsidium Darmstadt findet am Mittwoch, 30. Juni, in den Lagen Bensheimer Paulus/Heppenheimer Stemmler statt. Es steht noch nicht fest, ob der Rundgang wieder als Präsenz-Veranstaltung durchgeführt werden kann oder noch immer online stattfinden muss. Falls eine Vor-Ort-Veranstaltung möglich ist, treffen sich die Teilnehmer um 18 Uhr zu der anerkannten Fortbildungsveranstaltung im Sinne der Sachkunde-Verordnung an der Halbstundenbrücke im Klingen. red

