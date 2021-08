Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe in Westdeutschland hatte das Klimabündnis Bergstraße für Samstag zu einer Kundgebung in der Bensheimer Innenstadt aufgerufen. Rund 70 Personen beteiligten sich an der Demonstration durch die Hauptstraße bis zum Beauner Platz. Dort kritisierten die Redner eine lethargische Haltung der Politik angesichts einer Krise, die längst auch in Deutschland und in

...