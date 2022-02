Hessen. In Hessen sind zum Stichtag 31. März vergangenen Jahres insgesamt 4185 Menschen in Justizvollzugsanstalten inhaftiert gewesen. Darunter sei die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen mit rund 1350 Männern und Frauen am stärksten vertreten, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mit. 173 Gefangene (4 Prozent) verbüßten den Angaben zufolge eine lebenslange Haftstrafe. Von den insgesamt 4185 Häftlingen waren der Statistik zufolge 240 weiblich.

