Rund 3070 leistungsstarke Studierende bekamen Deutschlandstipendium

Hochschule. An hessischen Hochschulen sind 2022 mehr als 3070 besonders leistungsstarke und engagierte Studierende mit einem Deutschlandstipendium unterstützt worden. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, ist das die höchste Zahl seit der Einführung des Stipendiums 2011. Fachliche Schwerpunkte seien im zurückliegenden Jahr die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 947 Geförderten gewesen.

Die Fördersumme erreichte laut Landesamt mit insgesamt 2,95 Millionen Euro ebenfalls einen Rekord. Das Deutschlandstipendium wird für mindestens zwei Semester gewährt, es fließen monatlich 300 Euro. Die Finanzierung erfolgt zur Hälfte von privaten Unterstützern wie Unternehmen oder Stiftungen und vom Bund.