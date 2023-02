Rund 16 000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an Hessens Schulen

Hessen. Die Zahl der aus der Ukraine geflohenen und in den hessischen Schulen eingegliederten Kinder und Jugendlichen liegt mittlerweile bei rund 16 000. Insgesamt würden in Hessen mehr als 33 000 Kinder und Jugendliche aller Nationen in rund 1850 Intensivklassen unterrichtet, teilte das Kultusministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Seit April vergangenen Jahres seien rund 300 ukrainische Lehrer eingestellt worden. Am 24. Februar jährt sich zum ersten Mal der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Da sich die Zahl der zugewanderten Kinder und Jugendlichen innerhalb eines Jahres durch die Ukraine praktisch verdoppelt habe, sei es für die hessischen Schulen eine gewaltige Herausforderung, so große Mengen in so kurzer Zeit in den regulären Unterricht zu integrieren, erklärte das Ministerium. Außer der großen Menge an zusätzlichen Schülerinnen und Schülern seien keine anderen gravierenden Probleme bei deren Integration in den Klassen bekannt. Belastbare Hinweise über eine Rückkehr der Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien in ihrer ukrainische Heimat lagen dem Kultusministerium nicht vor.