Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ hatten für gestern wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auf dem Beauner Platz in Bensheim fanden sich etwa 100 Teilnehmer ein – darunter nicht nur Jugendliche – ein. Sie demonstrierten mit Fahnen und selbstgestalteten Transparenten. Unterstützt wurde „Fridays for Future“ vom Klimabündnis Bergstraße und weiteren Umweltorganisationen, die sich

...