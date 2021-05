Am Tag der Arbeit hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wieder zu Kundgebungen aufgerufen. In Heppenheim fand am Samstag nach einem Jahr Corona-Pause wieder eine Veranstaltung des DGB Bergstraße statt. Bis zu 70 Teilnehmer versammelten sich am Bahnhofsvorplatz unter Beachtung der aktuell gültigen Verhaltensregeln. Eine Mund-Nasen-Bedeckung war während der gesamten Veranstaltung Pflicht.

