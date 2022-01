Rüdesheimer Wolfsrudel hat mindestens drei Welpen

Wiesbaden/Rüdesheim. Das bei Rüdesheim lebende Wolfsrudel hat neuen Untersuchungen zufolge mindestens drei weibliche Welpen. Das habe die genetische Analyse mehrerer Proben ergeben, die im Rahmen des Monitorings des Wolfszentrums Hessen genommen worden seien, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag in Wiesbaden mit. Seit Juli sei dank Kameraaufnahmen bekannt, dass die in dem Territorium lebenden Wölfe mindestens zwei Welpen haben.

"Das genetische Profil eines weiblichen Welpen wurde bereits Ende des Jahres aus Haar- und einer Kotprobe entschlüsselt", erläuterte das HLNUG. "Zwei weitere kommen nun hinzu, damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Wolfswelpen im Territorium Rüdesheim auf drei."

Hessen hat derzeit sechs, teilweise grenzüberschreitende Wolfsterritorien mit sesshaften Tieren, darunter das Rudel mit Jungen bei Rüdesheim im Rheingau. Die Zahl der sicheren Wolfsnachweise im Bundesland stieg zuletzt an: Das Wolfszentrum registrierte im vergangenen Jahr 185 nach bundesweiten Vorgaben klassifizierte Nachweise, wie eine HLNUG-Expertin kürzlich berichtet hatte. 2020 waren es 104 sichere Nachweise gewesen, 2019 nur 51 und 2018 hatte es keinen einzigen gegeben.