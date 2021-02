  Rucksack aus Auto gestohlen: Zeugen gesucht

Rimbach-Zotzenbach. Im Rimbacher Ortsteil Zotzenbach und dort am "Am Thasberg" geriet ein geparkter Ford am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 und 9.20 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten aus dem unverschlossenen Transporter einen Rucksack samt etwa 25 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

