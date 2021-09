Rote Grütze mit Pflanzenschutzmittel zurückgerufen

Lebensmittel. Bestimmte Packungen von "Beste Ernte Rote-Grütze" und "Beste Ernte Kirsch-Grütze" sind aus dem Sortiment der Handelskette Netto Marken-Discount zurückgerufen worden. Es sei ein Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid nachgewiesen worden, teilte der Hersteller Wernsing Feinkost aus dem niedersächsischen Essen (Oldenburg) mit.

Die Produkte wurden nur in den Netto-Filialen angeboten. Nach Angaben des amtlichen Portals lebensmittelwarnung.de hat das Unternehmen mit Sitz in Maxhütte-Haidhof in Bayern die Grützen in fast allen Bundesländern verkauft: in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Betroffenen seien 1000-Gramm-Packungen des Produkts "Beste Ernte Rote Grütze" mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis 5. November 2021. Bei den 1000-Gramm-Packungen "Beste Ernte Kirsch Grütze" sind die Produkte mit Mindesthaltbarkeit 19. November betroffen. Die Kunden können die Packungen in die Supermärkte zurückbringen und erhalten auch ohne Kassenbon das Geld zurück.