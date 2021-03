  Rote Ampel missachtet: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Darmstadt. Am Samstag (13.03.) kam es um 11:41 Uhr in Darmstadt an der Kreuzung Dieburger Straße/Spessartring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein schwarzer VW Polo war auf der Dieburger Straße stadtauswärts unterwegs gewesen, ein grauer Mazda auf dem Spessartring in Richtung Ostbahnhof. Beide Autos überquerten, trotz funktionierender Ampel, zeitgleich die Kreuzung, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Polo musste aufgrund der erheblichen Schäden abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand. Es ist unklar, welcher Fahrer bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren ist. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben dazu machen können, welches Auto bei welcher Ampelfarbe

gefahren ist.

