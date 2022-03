Lampertheim. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 44 sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Fahrer war am Samstagmorgen unterwegs in Richtung Lampertheim, als er eine rote Ampel missachtete, wie die Polizei mitteilte. In einer Kreuzung stieß der Wagen des Mannes frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1