Rot-Kreuz-Museum Bergstraße mit Exponaten von der Anstecknadel bis zum Arztzimmer

Bergstraße. Bergstraße. Im Notfall sind sie für einen da: die Retter der DRK-Ortsvereine. Sie blicken auf eine lange Geschichte zurück. Und mit dieser beschäftigt sich Hans-Martin Stäckler aus Birkenau bereits seit Mitte der 1960er-Jahre. Stäckler, der viele Jahre lang im Vorstand des Birkenauer Ortsvereins tätig war und heute Ehrenvorsitzender ist, hat sich dem Sammeln von Gegenständen verschrieben, die allesamt etwas mit dem Roten Kreuz zu tun haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Umzug von Birkenau nach Mörlenbach Hans-Martin Stäckler, langjähriger Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Birkenau und heute Ehrenvorsitzender, begann im Jahr 1995 ein Rotkreuz-Museum in seinem Anwesen in Birkenau einzurichten. Seine Sammlung wuchs schnell und beinhaltet Exponate aus den Jahren 1896 bis 2023, von kleinen Anstecknadeln bis großen Fahrzeugen, die alle etwas mit dem Deutschen Roten Kreuz zu tun haben. Die Sammlung umfasst mittlerweile über 40 000 Exponate – schnell war klar, dass größere Räumlichkeiten benötigt werden. Im Jahr 2021 ergab es sich, dass die Räumlichkeiten des ehemaligen Jugendzentrums „Reläxx“ im ersten Geschoss oberhalb der DRK-Rettungswache in Mörlenbach für die weitere Nutzung des Rotkreuz-Museums genutzt werden können. Das Museum wird einmal im Monat an einem Sonntag geöffnet. Stäckler, der an den Öffnungstagen durch die Museumsräume führt, freut sich über weitere Interessierte, die ihn bei den Führungen unterstützen. Kontakt: Interessierte können sich bei Stäckler melden (Telefon 06201/34112, E-Mail-Adresse: hm.staeckler@gmx.de). red

Über 40 000 Exponate - von kleinen Anstecknadeln und Fingerhüten bis zum Fahrzeug - sind im Laufe der Jahre durch seine Sammelleidenschaft zusammengekommen. Die Exponate fanden seit dem Jahr 1995 Platz in Stäcklers Anwesen in Birkenau, doch dann wurde es im wahrsten Sinne des Wortes recht schnell eng: Eine neue Bleibe für die Exponate musste her. Seit vergangenen Sonntag ist das Rotkreuz-Museum in seinen neuen Räumlichkeiten, dem ehemaligen Jugendzentrum in Mörlenbach, zu finden.

Exponate aus 127 Jahren

Zu Stäcklers Sammlung zählen Exponate aus den Jahren 1896 bis 2023. Das älteste Stück der Sammlung, das in einer der Vitrinen zu finden ist, ist ein Ausbildungsbuch für den Sanitätsdienst. Das jüngste Exponat des Museums ist der Blutspendenaufkleber aus diesem Jahr.

Aber woher kommt eigentlich Stäcklers Sammelleidenschaft für alles rund um das DRK? „Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich selbst seit dem Jahr 1963 beim Birkenauer Ortsverein aktiv bin“, sagt Stäckler im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit Mitte der 1960er-Jahre durchforstet er Flohmarktangebote - früher offline, heute auch mal online - und ist im Austausch mit anderen Sammlerkollegen über besondere und auch mal rare Sammlerstücke.

Denn diese Leidenschaft für Gegenstände von Erster Hilfe, medizinischen Geräten und Co. ist kein allzu seltenes Hobby, erklärt Stäckler. Es gibt sogar eine Arbeitsgemeinschaft der deutschen Rotkreuz-Museen als bundesweiten Zusammenschluss von insgesamt 14 Museen, die sich mit der Geschichte der Rettungsorganisation beschäftigt. Die Sammlung von Stäckler ist die einzige in Hessen, die vom Bundesverband anerkannt wurde und in der Arbeitsgemeinschaft vertreten ist, erklärt der Birkenauer.

Sammlung wird schnell größer

Seinen Anfang nahm das Rotkreuz-Museum in Stäcklers Wohnhaus. Was mit ein paar Sammlerstücken begann, wurde schnell größer. In den Regalen wurde es nach und nach voll, in den Räumen eng. Als die Sammlung „ein bisschen zu viel“ wurde, wie er sagt, erhielt auch die Garage eine neue Nutzung und im Jahr 1995 wurde seine Sammlung schließlich vom DRK-Kreisverband als Museum anerkannt.

Schon seit längerer Zeit habe es gemeinsam mit dem Kreisverband Bestrebungen gegeben, andere Räumlichkeiten zu finden, um die Exponate besser zeigen zu können. Nach der Schließung des Jugendzentrums in Mörlenbach sah man in diesen Räumen eine gute Chance für das Rotkreuz-Museum.

Im Jahr 2021 starteten die Renovierungsarbeiten, um die Räume fit für ein Museum zu machen. Nun, so Stäckler, könnten die Exponate nicht nur gezeigt, sondern auch entsprechend schön präsentiert werden. Doch in den neuen Räumen finden nur rund 20 Prozent des Gesamtbestands Platz, die restlichen Sammlerstücke seien derzeit eingelagert.

Drei Räume, viele Themen

In den drei Räumen der neuen Museumsörtlichkeit gibt es viel zu entdecken - vom Fingerhut mit Rotkreuz-Logo bis zu einem voll ausgestatteten Arztzimmer mit Liege, OP-Lampe und Behandlungsgeräten.

Wie man an die Ausstattung eines solchen Arztzimmers kommt? „Es handelt sich dabei um den Bestand eines Birkenauer Unfallarztes. Als dieser in den Ruhestand ging, fragte er mich, ob ich an der Ausstattung Interesse hätte“, erzählt Stäckler und fügt mit einem Lächeln hinzu: „So etwas braucht man mich eigentlich nicht fragen.“

Hanomag und „Handmarie“

In einem weiteren Raum sind Ausstellungsstücke zur Ersten Hilfe, Rettungsgeräte und Vitrinen mit Gebrauchsgegenständen zu finden. Im dritten Raum befinden sich Exponate zum Schwerpunktthema Blutspende und Jugendrotkreuz.

Bei einer Auswahl an über 40 000 Exponaten hat Stäckler jedoch seine persönlichen Lieblingsstücke, die Besonderheiten darstellen. Dazu gehören ein Lkw-Fahrzeug. „Das Fahrzeug der Marke ,Hanomag‘ ist aus dem Jahr 1956“, erklärt Stäckler. Außerdem ist er besonders stolz, eine Rädertrage aus dem Jahr 1910, genannt „Handmarie“, in seiner Sammlung zu wissen.

Internationale Kontakte

Dass das Museum auch internationale Beziehungen pflegt, zeigen nicht nur kleine Ausstellungsstücke wie Anstecknadeln aus 180 verschiedenen Ländern, sondern auch Stäcklers Kontakt zu Sammlern beispielsweise aus Holland und Belgien.

Übrigens: Einige der Exponate kann man auch außerhalb der Museumsräumlichkeiten sehen. Denn Stäckler ist gerne dazu bereit, beispielsweise mit der Rädertrage, an Festumzügen teilzunehmen und Feste von DRK-Ortsvereinen mit kleinen Ausstellungen zu unterstützen. (awe/ü)