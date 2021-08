Rollerfahrer mit Geld und Drogen ertappt

Bergstraße. Einen 35 Jahre alten Motorrollerfahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder am Dienstagmittag in Viernheim in der Kriemhildstraße. Wie die Polizei gestern mitteilte, versuchte der Mann erfolglos, vor den Ordnungshütern zu flüchten.

Der Grund für seinen Fluchtversuch wurde schnell offenbar: Die Fahnder fanden bei ihm insgesamt über 50 Gramm Marihuana und Amphetamin sowie über 5000 Euro Bargeld.

Gegenüber den Beamten räumte der Mann den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen.

Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und das Geld. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den Rollerfahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. pol