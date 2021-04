Rolf Richter verzichtet auf sein Mandat

Bergstraße. Der ehemalige Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter (CDU) wird dem Bergsträßer Kreistag in der neuen Wahlperiode nicht angehören. Zwar wurde er am 14. März in das Gremium gewählt. Er verzichtet aber auf das Mandat, wie Fraktionsvorsitzender Volker Oehlenschläger bestätigte.

Für Richter rücke Juliette Grassinger nach.

Richter war von 2014 bis 2020 Bürgermeister, verlor aber im vergangenen Jahr die Stichwahl gegen die unabhängig angetretene Christine Klein. Richter werde den Kreis Bergstraße zusammen mit Landrat Christian Engelhardt in der Regionalversammlung Südhessen vertreten, kündigte Fraktionschef Oehlenschläger an. kbw