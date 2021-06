Rolf Kahnt hat der AfD den Rücken gekehrt

Bensheim. Rolf Kahnt (76) – Abgeordneter im Hessischen Landtag und Stadtverordneter in Bensheim – hat am Samstag seinen Austritt aus der AfD erklärt. Das teilte der Bensheimer in einer am Wochenende von ihm selbst veröffentlichten Presseverlautbarung mit.

Rolf Kahnt ist aus der AfD ausgetreten. © Funck

Der frühere Landessprecher der „Alternative für Deutschland“ begründet seine Entscheidung darin mit „zunehmend rechtsextremen Entwicklungen der AfD auf Bundes- und Länderebene, die inzwischen unter anderem zu Beobachtungen durch den Verfassungsschutz geführt haben“. Einer Partei, die bereits in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet werde, wolle Kahnt nicht länger angehören, zumal der formell aufgelöste „Flügel“ im Hintergrund nach wie vor das Heft des Handelns in der Hand habe.

Rolf Kahnt formuliert: „Die AfD ist nicht mehr die Partei, der ich im März 2013 beigetreten bin - und sie wird es auch nicht mehr. Das oft bemühte, angeblich ,bürgerlich-konservative’ Profil ist angesichts der realen Mehrheitsverhältnisse innerhalb der AfD nicht mehr als ein Feigenblatt.“ Zusätzlich habe für ihn das beschämende parlamentarische Auftreten der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag und innerhalb ihrer eigenen Fraktion den Ausschlag gegeben, der AfD endgültig den Rücken zu kehren.

Kahnt, der im Februar erneut zum Vorsitzenden der AfD-Bensheim/Zwingenberg gewählt wurde und zu den Gründungsmitgliedern der Bergsträßer AfD gehört, war im Oktober aus der Landfraktion der AfD ausgeschlossen worden. Zuvor hatten Fraktionsmitglieder ihm unkollegiales Verhalten vorgeworfen. Dabei ging es um häufige Fehlzeiten bei Fraktionssitzungen und Alleingänge bei Abstimmungen und Anfragen. Die Vorwürfe seitens der AfD-Fraktion bezeichnete Kahnt seinerzeit als „Petitessen“, die größtenteils auch nicht der Wahrheit entsprächen. Zum Vorwurf der Alleingänge bei Abstimmungen im Parlament sagte der Bergsträßer etwa, es sei die AfD gewesen, die im Vorfeld keinerlei Absprachen mit ihm getroffen habe: „Also habe ich mich auf meine eigene Expertise verlassen.

Bereits nach dem Rausschmiss im Herbst hatte Kahnt auf die Frage, ob er in der AfD bleibe, erklärt, das werde sich noch zeigen. Gegen die Entscheidung der Landtagsfraktion wollte Kahnt – zugleich Alterspräsident des Landtags – beim hessischen Staatsgerichtshof Klage erheben.

Mittlerweile hat Kahnt beim Bundesverfassungsgericht ein Organstreitverfahren gegen die AfD-Fraktion angestrengt. Dieses zielt auf die gerichtliche Feststellung ab, dass der Fraktionsausschluss Kahnt in seinem durch die Hessische Landesverfassung geschützten Recht verletzt, sein Mandat ungehindert und ohne Nachteil ausüben zu können. Nach Kahnts Auffassung sei die Ausschlussentscheidung erkennbar rechtswidrig und willkürlich zustande gekommen. Sie werde weder durch einen auch nach der Satzung der AfD-Fraktion erforderlichen wichtigen Grund getragen noch entspreche sie dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Trotz seines Parteiaustritts will der Landtagsabgeordnete zur Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte das Verfahren in Karlsruhe fortführen.

Der seit Oktober im Landtag also als fraktionsloser Abgeordnete agierende Rolf Kahnt schreibt nun, er wolle nicht länger als „Noch-Mitglied der AfD in Mithaftung genommen werden“. Deshalb sei sein Parteiaustritt überfällig geworden. Kahnt will seine politische Arbeit als fraktions- und parteiloser Landtagsabgeordneter fortsetzen.

Der pensionierte Studienrat und Diplom-Pädagoge aus Bensheim, der mit seiner Familie seit fast 30 Jahren in Auerbach lebt, gehörte im Frühjahr 2013 zu den Gründungsmitgliedern des Kreisverbandes Bergstraße. Kahnt war in hohe Führungsämter der Partei gewählt worden. So als langjähriger Kreissprecher, Kreistagsmitglied, Stadtverordneter, stellvertretender Leiter des Landesfachausschusses Bildung und als Mitglied des Bundesfachausschusses Bildung sowie des AfD-Bundeskonvents. Von 2015 bis 2017 war Kahnt außerdem hessischer Landesvorsitzender.

Bei der Landtagswahl im Herbst 2018 errang er über die Landesliste einen Sitz im 20. Hessischen Landtag. Am 18. Januar 2019 leitete Kahnt als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des Landtags. Seine Fraktion wählte ihn im Januar 2019 unter anderem zum bildungs- und kulturpolitischen Sprecher. red/mik