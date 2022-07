Römer-Koalition will sofortige Abwahl Feldmanns

Frankfurt. Die Frankfurter Römer-Koalition will an diesem Donnerstag das Abwahlverfahren für den umstrittenen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) auf den Weg bringen. "Dem für die Sitzung am 14. Juli 2022 angekündigten Abwahlantrag wird wie angekündigt von den Koalitionsfraktionen zugestimmt", kündigten die Römer-Fraktionen der Grünen, SPD, FDP und Volt am Mittwochabend an.

Sollte der Abwahlantrag bei der Sitzung am Donnerstag durchgewunken werden, würde sich der Bürgerentscheid im November anschließen. Dabei müssten dann mindestens 30 Prozent der wahlberechtigten Bürger in Frankfurt für eine Abwahl votieren. Feldmann muss sich wegen Korruptionsvorwürfen ab Oktober vor Gericht verantworten. Er selbst hatte für Ende Januar seinen Rückzug aus dem Amt angekündigt.

