Römer-Fraktion will Feldmann per Antrag zum Rücktritt auffordern

Frankfurt. Die Römer-Koalition in Frankfurt will den angeklagten Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) per Antrag zum Rücktritt auffordern. Wie die Fraktionsvorsitzende der SPD, Ursula Busch, am Donnerstag bestätigte, soll über den Antrag bei der Stadtverordnetenversammlung in der kommenden Woche abgestimmt werden. Darauf hätten sich die Fraktionen am Mittwochabend geeinigt. Die Stadtregierung in Frankfurt bilden Grüne, Volt, FDP und SPD. Sollte der SPD-Politiker einen Rücktritt weiterhin ablehnen, werde seine Abwahl dann in der übernächsten Sitzung der Stadtverordneten Mitte Juli eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft hatte im März gegen Feldmann Anklage wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit einer Affäre um die Arbeiterwohlfahrt (Awo) erhoben. Diese wurde vor wenigen Tagen vom Landgericht zugelassen. Der SPD-Politiker wies die Vorwürfe wiederholt zurück. Hinzu kam zuletzt Kritik unter anderem wegen eines sexistischen Spruchs über Flugbegleiterinnen. Feldmann hatte zuletzt trotz Rücktrittsforderungen auch aus seiner eigenen Partei erklärt, er wolle im Amt bleiben.