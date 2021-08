Rodensteinstraße wird gesperrt

Bensheim. Die Rodensteinstraße muss auf Höhe Hausnummer 95 (Rodensteinschule) zur Anlegung eines neuen Hausanschlusses ab Montag (16.) bis voraussichtlich 27. August voll gesperrt werden. Der Verkehr wird bereits am Tegut-Kreisel über die Heidelberger Straße und die B3/B47 weiträumig umgeleitet. Im Zuge dieser Vollsperrung kann die Bushaltestelle am Krankenhaus nicht angefahren werden. Im Bereich der Heidelberger Straße Hausnummer 20 wird eine Ersatzhaltestelle in Richtung Bensheim eingerichtet. In Richtung Heppenheim wird die Haltestelle Hemsbergschule als Ersatzhaltestelle genutzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1