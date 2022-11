Robert Schäfer ist neuer Landespolizeichef von Hessen

Hessen. Ex-Landesverfassungsschutzchef Robert Schäfer ist neuer Polizeipräsident von Hessen. "Sie können sich darauf verlassen, dass wir einen Präsidenten haben, der polizeierfahren ist", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch bei der Ernennung in Wiesbaden. "Ich bin sicher, dass er für die 20 000 Beschäftigten der hessischen Polizei ein guter Chef sein wird."

Der 64-Jährige folgt als Landespolizeipräsident auf Roland Ullmann, der sich im September in den Ruhestand verabschiedet hatte. Zuvor war Schäfer seit 2015 Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen. Wer künftig an der Spitze des Verfassungsschutzes in Hessen stehen wird, ist noch unklar. Innenminister Beuth kündigte eine zeitnahe Nachfolgeregelung an.

"Ich möchte den zurecht hohen Erwartungen selbstverständlich gerecht werden", betonte der neue Landespolizeipräsident. Schäfer hatte vor seiner Tätigkeit als Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz bereits zahlreiche Leitungsfunktionen innerhalb der hessischen Polizei inne.

Beuth lobte die jahrelange Erfahrung des neuen Landespolizeichefs. "Er ist ein Polizist durch und durch, der besonnen, angemessen, reflektiert und vorausschauend handelt und der außerdem Mut zur Veränderung hat." Schäfer habe mit seiner Weitsicht und Besonnenheit beim Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren neue und innovative Strukturen etabliert und im Kampf gegen Rechtsextremismus gute Arbeit geleistet.

"Wir alle wollen uns in Hessen sicher fühlen", betonte Schäfer. Im Fokus stehe aber auch das Ansehen der Polizei, das in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Der Landespolizeichef betonte, dass die hessische Polizei zurecht kritisiert worden sei. Laut Schäfer wird die Polizei künftig beim Fehlverhalten von einzelnen Beamten keine Nachsicht zeigen. "Fehlverhalten passt nicht zu uns", sagte der 64-Jährige. "Wir müssen uns immer wieder fragen, ob das, was wir heute getan haben, noch morgen gut und richtig ist."