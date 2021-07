Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Rotes Kreuz - Modernes Gebäude wird in sieben Monaten bezugsfertig sein / Stadt hat Pläne für das Modellprojekt entwickelt Richtfest an der Rettungswache in Bürstadt

In der künftigen Fahrzeughalle stehen Bürgermeisterin Bärbel Schader (v.l.), Bauleiter Lukas Brehm und Rettungsdienstleiter Patrick Schönbeck . © Christine Dirigo/sm