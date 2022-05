Richtfest am Bürstädter Campus gefeiert

Bürstadt. Das Sektglas zerschellt unter dem Hammer des Zimmermanns, nach gereimten Versen und etlichen Schlucken der Handwerker: Die Stimmung beim Richtfest fürs neue Bildungszentrum auf dem Sportcampus in Bürstadt konnte kaum besser sein. Alle strahlten voller Vorfreude auf das, was da kommen mag. Immerhin gilt der Neubau als Herzstück der ambitionierten Anlage, deren Kosten bei rund 17,4 Millionen Euro liegen.

Bauherren des Bildungszentrums sind die Stadt und der Jugendförderverein, der die Nachwuchsfußballer fördert. Dieser kann auf zwei Millionen Euro der Dietmar-Hopp-Stiftung bauen, wobei die Summe auch für eins der beiden Kunstrasenfelder auf dem Campus reicht. Die Stadt wiederum profitiert vom Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ und einer Förderquote von 67 Prozent.

Das Bildungszentrum – innen und außen nachhaltig Das Bildungszentrum Bürstadt teilen sich je zur Hälfte: der Jugendförderverein (JFV) sowie die Stadt Bürstadt. Für den Nachwuchsfußball werden Umkleiden mit Duschen für zwei Mannschaften sowie Schiedsrichter, ein Fitness- und Materialraum sowie ein Büro eingerichtet. Im städtischen Bereich sind Seminar-, Ruhe- und Multifunktionsbereich sowie Teeküche und Toiletten vorgesehen. Kooperationspartner gibt es einige, allen voran die beteiligten Vereine auf dem Gelände: Zum Jugendförderverein gehören schon Eintracht, FSG Riedrode und VfR Bürstadt. Zudem sind die Radfahrervereinigung, der TV Bürstadt sowie der Pfeil- und Bogenclub dort zu finden und in direkter Nachbarschaft liegt im früheren Volkschor-Vereinsheim das Jugendhaus. Kinder der Schillerschule und Jugendliche der Erich Kästner-Schule sollen Angebote zur Betreuung sowie AGs auf dem Campus bekommen. Darüber hinaus sind im Seminarraum des Bildungszentrums Integrations- und Sprachkurse angedacht. In Zusammenarbeit mit örtlichen Betrieben könnten Jugendliche auch an Ausbildungsplätze herangeführt werden. Nachhaltig soll das Gebäude inhaltlich wie äußerlich sein. Es steht zwar auf einem Betonfundament, wird aber in Holzbauweise errichtet und erhält eine zentrale Wand aus Stampflehm sowie ein begrüntes Dach, was für gutes Raumklima sorgen soll. Wärmepumpen sollen Heizenergie liefern und Photovoltaikkollektoren Strom produzieren. cos/sm

„Ohne diese Mittel wäre es für uns nie möglich gewesen, ein solches Zentrum zu bauen“, sagt Bürgermeisterin Bärbel Schader voller Stolz. Freudig fügt sie hinzu, dass gerade noch einmal neue Zuschüsse bewilligt wurden: fürs Wärmenetz 4.0. „Wir haben das Konzept für diesen Campus geschrieben und dabei immer wieder verfeinert – und damit viele Fördergeber überzeugt.“

Ein Projekt wie ein Marathonlauf

Seit Jahren schon laufen die Planungen für die Sportanlage zwischen Freibad und Bubenlachring. Vom Robert-Kölsch-Stadion ist nicht mehr viel zu sehen. Das neue Bildungszentrum steht ziemlich genau an der Stelle der früheren Tribüne, die vor drei Jahren abgerissen wurde – zum Entsetzen einiger Anhänger des VfR.

Schader kommt das Mammutprojekt vor wie ein Marathonlauf, bei dem auch einige Umwege und Hürden überwunden werden mussten. Schon jetzt freut sie sich auf die Zeit nach der Bauphase und die Eröffnung im September 2023. Mit einer ganzen Festwoche soll der Bildungs- und Sportcampus dann eingeweiht und gefeiert werden.

Den Auftrag für das zentrale Gebäude hat Architekt Gero Quasten in einer Kleinstadt wie Bürstadt erst mal unterschätzt, gibt er in seiner Ansprache zu. Denn statt Umkleiden entstehe so viel mehr: „etwas ganz Besonderes“. Wichtig war ihm, dass der Neubau nachhaltig ist – damit es zum inhaltlichen Konzept passt. Deswegen setzt er auf ein klimaneutrales Gebäude mit großen Elementen aus Holz und Glas. Nur das Fundament bestehe aus Beton – aber aus immerhin recyceltem Material.

Damit es mit seinen großen Öffnungen nicht zur Hitzefalle wird, gibt es Dachvorsprünge sowie eine zentrale Wand aus Stampflehm, die sich quer durchs Zentrum zieht. Für gutes Raumklima soll ferner die Dachbegrünung sorgen.

Als Landmarke dient der elf Meter hohe Aussichtsturm, an den eine Kletterwand befestigt wird. Und hinter der Holzverschalung werden auf Wunsch der Naturschützer noch Einflugschneisen für Fledermäuse integriert.

Als nächstes werden in den Neubau nun Fenster installiert, so Quasten, ehe es an den Innenausbau gehe. Ein Gebäude auf dem Campus ist schon fertig: Die Schützen des Pfeil- und Bogen-Clubs haben ihre neue Halle sogar schon sportlich mit einer Meisterschaft eingeweiht. Geplant ist zudem eine 800 Quadratmeter große Freilufthalle sowie ein Bewegungskindergarten. „Dafür sehen die Pläne auch toll aus“, schwärmt Schader.

Staunend blickten sich die vielen Gäste um: Projektplaner, Architekten, Handwerker, Vertreter von Vereinen, Schulen und aus der Politik feierten beim Richtfest mit. Für alle interessierten Bürger wird die Baustelle am Tag der Städtebauförderung, Samstag, 14. Mai, ab 14 Uhr geöffnet. Dann gibt’s auch Führungen sowie ausführliche Erläuterungen zum Konzept des Mammutprojekts.

„Es wird Zeit, dass es fertig wird“, sagt Rainer Uhrig voller Vorfreude. Der Jugendleiter des JFV hat sich mit den vielen Kooperationspartnern hohe Ziele gesteckt. Kinder in Bewegung zu bringen und zu fördern, ist das eine Ziel. Jugendliche an Berufe und Ausbildungsplätze heranzuführen das andere. Uhrig ist selbst Lehrer und möchte die Sponsoren, die der JFV langfristig braucht, auch inhaltlich an den Campus und das Bildungszentrum binden.

Ganz offen sagt Uhrig aber auch: „Das wird noch eine anstrengende Zeit.“ Immerhin arbeiten viele verschiedene Kooperationspartner mit. Alle mit eigenen Wünschen. Insgesamt sind die Erwartungen an das bewegte Leben auf dem Campus sehr hoch. Hoffentlich erfüllt sich der Richtspruch der Zimmerleute: „Mögen Eintracht und Zufriedenheit hier herrschen alle Zeit.“ /sm