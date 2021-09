Ricarda-Huch-Preis 2021 geht an die Schriftstellerin Petra Reski

Darmstadt. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt verleiht den Ricarda-Huch-Preis 2021 an die in Venedig lebende Schriftstellerin Petra Reski. Oberbürgermeister Jochen Partsch wird der Autorin die Ehrung am kommenden Sonntag, 3. Oktober, überreichen.

„Mit Petra Reski zeichnen wir eine couragierte Kämpferin des Wortes aus, eine Kämpferin gegen die Mafia“, so OB Partsch, der auch der Jury des Ricarda-Huch-Preises vorsitzt. „Ihre Integrität als Autorin bildet sich in einer klaren und unmissverständlichen Sprache ab. Reski gehört zu den wenigen Mafia-Experten, die sich nicht einschüchtern lassen, nicht ablassen und nicht abtauchen. Sie beweist einen ganz besonderen Mut und eine bewundernswerte Haltung. Damit ist Petra Reski ein Vorbild in unserer Zeit.“

Seit 1978 vergibt die Wissenschaftsstadt Darmstadt alle drei Jahre den mit 10 000 Euro dotierten und vom Lions Club Mathildenhöhe Darmstadt gestifteten Ricarda-Huch-Preis. Ausgezeichnet werden mit dem Preis Persönlichkeiten aus Kunst, Literatur, Wissenschaft und Politik, deren Wirken in hohem Maß bestimmt ist von unabhängigem Denken und mutigem Handeln, um die Ideale der Humanität und Völkerverständigung als Werte der historisch-kulturellen Identität der europäischen Gesellschaften zu fördern. Die bisherigen Preisträger sind Friedrich Luft, Marcel Reich-Ranicki, Siegfried Unseld, Herta Müller, Martin Walser, Adolf Muschg, Alexander Kluge, Ignatz Bubis, František Cerný, Orhan Pamuk und Hanna Krall, Sibylle Lewitscharoff, Barbara Honigmann und zuletzt Ferdinand von Schirach.