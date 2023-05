Rheinland-Pfalz geologisch betrachtet

Bergstraße. Rheinland-Pfalz ist geologisch eine sehr interessante und abwechslungsreiche Region. Und darum geht es bei einer Videokonferenz des Themenkreises von „50 plus aktiv an der Bergstraße“ am Mittwoch, 24. Mai von 9.50 bis 12 Uhr.

Man begegnet in Rheinland-Pfalz einer Vielfalt von Gesteinen mit einem Alter von mehr als 500 Millionen Jahren. Teile des Rheinischen Schiefergebirges, das Saar-Nahe-Becken, die Trierer Bucht sowie der Pfälzer Wald, der Oberrheingraben und das Mainzer Becken repräsentieren unterschiedliche Einheiten mit jeweils eigenen charakteristischen Ausbildungen. Die Kombination von unterschiedlichen Gesteinen und tektonischen Bewegungsabläufen prägen ganz entscheidend die Landschaften.

Begleitende Exkursion

Das Bild, wie sich die Region heute insgesamt darstellt, ist das derzeitige Endstadium von vielen, sich teils überlagernden Prozessen. Die Bildung von wichtigen Rohstoffen war eine Begleiterscheinung dieser Prozesse. Rheinland-Pfalz erlaubt dem Betrachter aufgrund seiner Vielfalt eine Rekonstruktion seines regional geologischen Werdegangs in Zeit und Raum von über 400 Millionen Jahre bis in die heutige Zeit. red