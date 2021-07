Rheinhochwasser erreicht Gaststätte

Bergstraße. Das Rheinhochwasser hat gestern Mittag bei Worms einen Stand von 5,58 Meter erreicht. Laut Mitteilung des Regierungspräsidiums Darmstadt dürfte der Pegel bei Worms am Sonntag seinen Höchststand erreichen und dann zwischen 5,95 und 6,10 Meter liegen. Dem Wetterbericht zufolge dürfte der Sonntag trotzdem sommerlich werden, die Temperaturen könnten auf 27 Grad ansteigen, höhere Niederschläge werden nicht erwartet, so dass sich die Lage langsam entspannen könnte. Darauf hofft auch Steven Alongi. Der 37-jährige ist Wirt der Gaststätte „Rheinfähre“ bei Biblis-Nordheim, deren Biergarten überschwemmt ist. Den Innenraum sieht Alongi allerdings nicht gefährdet, denn dazu müsste der Pegel einen Wert von 7,10 Meter erreichen. Das Regierungspräsidium in Darmstadt bittet angesichts des Hochwassers die Menschen in der Region darum, „die drohende Gefahr ernst zu nehmen und auf gefährliche Freizeitaktivitäten auf dem Wasser zu verzichten“. red

