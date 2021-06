Rhein-Main-Flughafen eröffnet Testcenter mit Gepäckaufgabe

Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen ist ein Corona-Testcenter in Betrieb genommen worden, in dem Reisende auch einchecken und zusätzlich ihr Gepäck aufgeben können. Das "Drive-Through Corona Testcenter" ist nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport, der Lufthansa und des Anbieters Centogene das Erste seiner Art in Deutschland.

"Für abfliegende Fluggäste und auch für die Boden-Crews sichert es einen zeitlich effizienten, komfortablen und kontaktarmen Ablauf", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag. Angeboten wird ein PCR-Test, wie er für viele Reiseziele vorgeschrieben ist. Gepäckaufgabe und Check-In sind den Angaben zufolge allerdings nur für Lufthansa-Reisende sowie Passagiere der Swiss und Austrian Airlines vorgesehen.