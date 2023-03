Rettungssanitäter mit Böller beworfen

Wiesbaden. Zwei Mitarbeiter eines Rettungsdienstes sind in Wiesbaden bei einem Einsatz mit einem Böller beworfen worden. Als die Besatzung des Rettungswagens die Trage zu einem Hochhaus schob, sei direkt neben ihnen der Böller explodiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 51 Jahre alte Sanitäterin habe im Anschluss über Ohrenschmerzen geklagt. Die Überreste des Feuerwerkskörpers seien gefunden worden. Eine Befragung der Anwohner habe am Samstag aber keine Hinweise darauf ergeben, wer den Böller geworfen hat. Nach Angaben der Sanitäter sei er vermutlich aus einer Wohnung des Hochhauses geworfen worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1