Resolution zu Kritikern der Corona-Politik

Bergstraße. Bei der konstituierenden Sitzung der neuen Synode des Evangelischen Dekanats Bergstraße am Samstag, 5. Februar, in Lampertheim werden wichtige personelle Weichen gestellt. Neu gewählt werden die Mitglieder des Dekanatssynodalvorstands, dem Leitungsgremium des Dekanats, sowie die Bergsträßer Delegierten für die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Der Dekan und die stellvertretende Dekanin sind qua Amt Mitglied im Dekanatssynodalvorstand. Für die weiteren neun Plätze haben bislang elf Personen ihre Kandidatur erklärt. Neu gewählt wird auch der oder die Präses als Vorsitzende des Gremiums. Der bisherige Präses Michael Wörner tritt nicht mehr an. Für die EKHN-Synode werden zwei Pfarrer oder Pfarrerinnen und drei Ehrenamtliche gewählt. Außerdem stehen Neubesetzungen für verschiedene Ausschüsse und die Wahl von Vertretern für die Regionalverwaltung auf der Tagesordnung.

„Gegen Hass und Gewalt“

Inhaltlich wird sich die Synode unter anderem mit den Demonstrationen und Aktionen gegen die Corona-Politik auseinandersetzen. Dazu hat der noch amtierende Dekanatssynodalvorstand einen Resolutionsentwurf mit dem Titel „Für die Nächstenliebe – Gegen Hass und Gewalt“ eingebracht.

Aufgrund der Corona-Lage wird die Tagung nach Angaben des Dekanats als hybride Video-Konferenz durchgeführt. Lediglich die Mitglieder des amtierenden Dekanatssynodalvorstandes werden vor Ort in der Lampertheimer Martin-Luther-Kirche präsent sein. Die Abstimmungen erfolgen digital. Die Dekanatssynode, die am Samstag um 9 Uhr beginnt, tagt öffentlich. Interessierte können sie per Livestream verfolgen unter https://t1p.de/luthertube.

Die Dekanatssynode ist das regionale „Kirchenparlament“. Sie kommt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Ehrenamtliche sind dort gegenüber Hauptamtlichen in der Mehrheit. Die Synode setzt sich zusammen aus Delegierten der 44 Kirchengemeinden und Pfarrerinnen und Pfarrern, die unter sich ihre Vertreter bestimmt haben. red