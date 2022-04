Bergstraße. Der Verein Repair-Café Bergstraße weist darauf hin, dass beim Termin am Sonntag (24. April) im Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) keine neuen Reparaturarbeiten angenommen werden können, da noch viele frühere Aufträge erledigt werden müssen. Dies wird beim Repair-Café am 28. Mai anders sein. Dann können „Kunden“ ohne Anmeldung ab 14 Uhr mit ihren defekten Geräten in die St.-Laurentius-Gemeinde Bensheim kommen. gs

