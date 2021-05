Renovierungsarbeiten in mehreren Bahnhöfen

Hessen. Mehrere Bahnhöfe in Hessen sollen in diesem Jahr renoviert werden. Dazu gehörten etwa die Neugestaltung von Wänden und Böden, bessere Orientierungshilfen für die Reisenden sowie bequemere Sitzmöglichkeiten, teilte die Deutsche Bahn in Berlin am Dienstag mit. Saniert werden in Hessen Stationen unter anderem in Rüsselsheim, Darmstadt und Gießen. Deutschlandweit will die Bahn dieses Jahr mit 120 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm des Bundes 1000 Bahnhöfe renovieren, im vergangenen Jahr wurden bereits 430 Stationen verschönert.

