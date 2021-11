Reklame von früher in Hammelbach

Bergstraße. Die heutigen Einkaufs- und Shoppingwelten machen fast vergessen, dass es vor einigen Jahrzehnten noch kein Internet gab, dass der neue Anzug seinerzeit in der Kreisstadt besorgt werden musste und dass Tankstellen vormals nur Öl, Benzin und Reparaturen anboten. Dafür gab es auch in den kleinsten Gemeinden Lebensmittelläden, Drogerien und Gaststätten – eine fast vergessene Welt, in die Alt und Jung im Museum für alte Läden und Reklame im Grasellenbacher Ortsteil Hammelbach eintauchen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erinnerungen wieder auffrischen

Für die ältere Generation bietet das Museum eine wunderbare Gelegenheit, verschüttete Erinnerungen an vergangene Zeiten hervorzuholen, in denen Telefone zum Beispiel eine Wählscheibe ohne Wiederholungsfunktion hatten. Der Nachwuchs hingegen wischt vergebens mit dem Finger über eine Reklametafel aus Emaille und wundert sich, dass keine neuen Inhalte sichtbar werden.

Wer das Museum besuchen möchte, sollte sich unbedingt unter der Telefonnummer 06253 / 21705 anmelden.

Liste mit Empfehlungen

Eine aktuelle Übersicht über sämtliche geprüften Ausflugsorte des Arbeitskreises „Seniorenfreundlicher Kreis Bergstraße“ – einschließlich geeigneter Beschreibungen und praktischer Hinweise – befindet sich auf der Internetseite des Kreises. Informationen können auch telefonisch bei der Geschäftsstelle des Kreisseniorenbeirats abgerufen werden (Telefon 06252 / 155529). Dort freut man sich über Hinweise von Menschen, die bereits gute Erfahrungen mit interessanten Freizeitzielen gemacht haben, die sich für ältere Bergsträßer eignen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: www.kreis-bergstrasse.de/kreisseniorenbeirat