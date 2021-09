Reizgas in Umkleidekabine versprüht: Fünf Schüler verletzt

Frankfurt. In einer Schule in Frankfurt sind fünf Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren durch versprühtes Reizgas verletzt worden. Sie hätten Atemwegsreizungen erlitten, drei von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwochvormittag hatten zwei 13 und 15 Jahre alte Jungen in einer Umkleidekabine der Sporthalle das sogenannte Tierabwehrspray testweise versprüht - durch die Lüftungsanlage verteilte sich das Gas in der Sporthalle und am Schulhof. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

