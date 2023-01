Reime und Weine im Bensheimer PiPaPo-Kellertheater

Bergstraße. Die Weingilde Bergstraße hatte zu einem vergnüglichen Abend ins Pipapo-Kellertheater in Bensheim eingeladen. Unter dem Titel „Wein und Poesie“ nahm Jürgen Kotrade, Mitglied des Theater-Ensembles, die Zuhörer mit auf eine Reise, um rheinhessische Grauburgunder und Rieslinge in eine poetische Form zu bringen.

Es war in der Antike üblich, dem römischen Gott Bacchus beziehungsweise dem griechischen Gott Dionysos Trankopfer zu bringen – und die zahlreichen Mitglieder der Weingilde hätten gerne dieses Opfer gebracht und sich an den Jahrgängen 2021 bis 2016 versucht, die von Jürgen Kotrade, der zu den Gründungsmitgliedern der Weingilde gehört, mit schelmischen, aber auch nachdenklichen Gedichten unterlegt worden seien.

Jürgen Kotrade © Weingilde

Die Spannbreite seiner vorgetragenen Gedichte reichten demnach von dem Odenwälder Heimatdichter Karl Schäfer über Lessing, Schiller und andere bis zu Viktor von Scheffel mit seinem Liederzyklus vom Rodenstein, der so beginnt: „Wer reit’t mit zwanzig Knappen ein zu Heidelberg im Hirschen? Das ist der Herr von Rodenstein, auf Rheinwein will er pirschen.“ Und so endet: „Wer wankt zu Fuße ganz allein gen Heidelberg zum Hirschen? Das ist der Herr von Rodenstein, vorbei ist’s mit dem Pirschen.“ Er hatte nämlich alle seine Dörfer als Pfand gegeben für einen guten Schoppen.

Kotrade habe die Zuhörer und Weinverkoster mit seinen Versen zum Genießen von Wein und zahlreichen Geschichten zu den Rebsorten im Glas gefesselt. Dabei seien auch Altes und Neues Testament bemüht worden, von Noah bis zu den Paulusbriefen. Ob Korinther-, Galater-, Römer oder Philipperbrief: Auf jeden dieser Briefe habe der Rezitator einen Reim gewusst. red