Reihenmittelhaus in Darmstadt kostete 2020 durchschnittlich 480 000 Euro

Darmstadt. Der aktuelle Immobilienmarktbericht 2021 für das Stadtgebiet Darmstadt ist erschienen. Datengrundlage sind die Kaufverträge aus dem Jahr 2020, die bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Immobilienwerte für den Bereich der Wissenschaftsstadt Darmstadt eingegangen sind.

Der durchschnittlich gezahlte Quadratmeterpreis für Wohnbauland betrug demnach im vergangenen Jahr 1055 Euro. Im Jahr 2019 hatte der Durchschnittspreis noch bei 1116 Euro/m2 gelegen. Aus dem Vergleich dieser beiden rechnerischen Mittelwerte könne allerdings kein Preisrückgang abgeleitet werden, da Unterschiede in den jährlichen Durchschnittspreisen auch durch Unterschiede in den Lagequalitäten und Ausnutzungsmöglichkeiten der gehandelten Grundstücke entstünden, heißt es in dem Bericht.

Für ein Reihenmittelhaus im Darmstädter Stadtgebiet seien durchschnittlich 480 000 Euro gezahlt worden (2019: 452 000 Euro). Die mittleren Preise für Reihenendhäuser und Doppelhaushälften lagen 2020 demnach bei 552 000 Euro (2019: 528 000 Euro) bzw. 527 000 Euro (2019: 437 000 Euro). Für klassische freistehende Einfamilienhäuser wurde ein durchschnittlicher Preis von 669 000 Euro errechnet (2019: 632 000 EUR). Über 40 Prozent dieser Objekte stammten aus den Baujahren zwischen 1960 und 1980.

Eigentumswohnungen

Auf dem Immobilienmarkt einer Großstadt seien Eigentumswohnungen ein bedeutendes Marktsegment. Auch Darmstadt sei da keine Ausnahme, heißt es in dem Immobilienbericht. Die Zahl an Wohnungsverkäufen (ohne Gewerbe u. ä.) ist demnach im Jahr 2020 um rund 38 Prozent gestiegen. Neubaueigentumswohnungen kosteten einschließlich Kfz-Stellplatz 5228 Euro je Quadratmeter (2019: 5176 Euro/m2).

Laut Auswertung des Gutachterausschusses hatten ungefähr 80 Prozent der Käufer von Einfamilienhäusern bereits in Darmstadt ihren Wohnsitz. Rund 13 Prozent kamen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg oder dem übrigen Hessen. red