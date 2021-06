Reifenplatzer führt zu nächtlicher Vollsperrung der A67

Bergstraße. Am Dienstag gegen 23.30 Uhr kam es auf der Autobahn 67 zwischen den Ausfahrten Gernsheim und Lorsch in Fahrtrichtung Mannheim bei einem Auto zu einem Reifenplatzer. Der SUV des 46-jährigen Bürstädters blieb auf der rechten Fahrspur liegen. Der 42-jährige Fahrer eines Elektroautos aus Sulzbach im Taunus erkannte die Gefahrenstelle zu spät und kollidierte mit dem SUV. Das Elektrofahrzeug geriet ins Schleudern, stieß in die Schutzplanken und blieb auf der Überholspur liegen. Glücklicherweise blieben die Fahrer unverletzt. Die beschädigten Fahrzeuge blockierten jedoch die Fahrspuren der A67, sodass eine Vollsperrung nötig wurde. Der Verkehr wurde großflächig ab dem Darmstädter Kreuz umgeleitet. Neben den Fahrzeugen wurden auch Schutzplanken beschädigt, die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro. Gegen 1 Uhr konnte die südliche Richtungsfahrbahn der A67 wieder freigegeben werden und der Rückstau löste sich zügig auf. Neben der Autobahnpolizei Südhessen waren die Feuerwehr Gernsheim und ein Rettungswagen an der Unfallstelle eingesetzt.

