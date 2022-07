Rehkitz in Bensheim gerissen

Bensheim. Am Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr wurden im Bereich der Grillhütte am Wambolder Sand vermutlich durch einen freilaufenden Hund zwei Rehkitze gehetzt und eines der Tiere getötet. Ein Zeuge hörte dort etwa 30 Minuten lang eine Frau, die ihren Hund offenbar nicht unter Kontrolle brachte, nach ihrem Vierbeiner rufen.

Er konnte aber weder die Tierhalterin noch den Hund erkennen. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nun nach möglicherweise weiteren Zeugen, die in dem stark frequentierten Bereich Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Die Beamten der Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) sind unter der Telefonnummer 06251/84680 zu erreichen.

