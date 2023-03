Regnerisches Wochenende mit bis zu 16 Grad in Hessen erwartet

Hessen. Die Menschen in Hessen können sich auf ein regnerisches Wochenende einstellen. Der Freitag wird stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vor allem in der Südhälfte kann es zu kräftigen Gewittern und stürmischen Böen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad, in Hochlagen zwischen 8 und 12 Grad.

Die Nacht auf Samstag wird bedeckt und regnerisch, die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad ab, in Hochlagen auf bis zu 3 Grad. Der Samstag bleibt regnerisch, die Höchstwerte liegen bei 6 bis 14 Grad. Auch der Sonntag startet regnerisch. Dann soll es jedoch auflockern und nach Norden hin niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 Grad im Norden und 11 Grad im Süden.