Hessen. Nach einem sommerlichen Zwischenspiel zeigt sich das Wetter in Hessen wieder von seiner regnerischen und gewittrigen Seite. Am Montag ist örtlich Starkregen mit vereinzelten Gewittern möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach vorhersagte. Insgesamt bleibe es zu Wochenbeginn wechselnd und stark bewölkt, oft mit Regenschauern. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. Die Niederschläge sollen bis zur Nacht zum Dienstag wieder abgeklungen sein.

