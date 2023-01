Regnerische Aussichten für Hessen - Glätte am Dienstag

Hessen. In Hessen wird es in den kommenden Tagen nass. Am Dienstag kann es zudem am Morgen örtlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Ab dem Mittag sei nach einem zunächst trockenen Start in den Tag mit Regen und Sprühregen zu rechnen. Im Bergland kann es zudem schneien und glatt werden. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf drei bis sechs Grad. In der Nacht kann es stellenweise zu Schauern kommen. Nachts wird es bei Temperaturen von vier bis ein Grad nicht viel kälter als tagsüber.

Auch am Mittwoch ist mit teils kräftigen Regenfällen zu rechnen. Dass es auch den ganzen Tag nass bleibt, schließen die Meteorologen nicht aus. Zudem seien kurze Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis neun Grad.