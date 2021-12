Regen wirkt sich positiv auf Weihnachtsbäume aus

Wiesbaden. Der recht feuchte Sommer hat sich nach Ansicht einer Expertin positiv auf das Wachstum der diesjährigen Christbäume ausgewirkt. „Wir hatten insgesamt etwas mehr Regen als in den Jahren zuvor. (...) Von daher sind die Plantagen gut versorgt gewesen“, sagte die Sprecherin von Hessen Forst, Michelle Sundermann, in Kassel. „Es sind schöne Bäume geworden.“ Zugleich sei die Dürre der vorangegangenen Jahre aber auch nicht so problematisch gewesen, da es sich bei den Weihnachtsbäumen um junge Bäume handele, deren Wurzelwerk nicht allzu tief in die Erde rage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besonders beliebt seien Nordmanntannen, sagte Sundermann. Diese würden etwa 21 Euro pro Meter kosten. Nach Angaben der Expertin wächst ein Weihnachtsbaum im Schnitt zehn Jahre, bis er gefällt wird, dann hat er etwa eine Höhe von zwei Metern erreicht. Am besten sei es, einen Baum aus der Region zu besorgen, sagt die Expertin. Dann sei er frisch und habe keine langen Transportwege.

Mancherorts kann man Weihnachtsbäume sogar selber schlagen. In Hessen gibt es an diesem Wochenende in verschiedenen Kommunen ein solches Angebot.